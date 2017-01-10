​Парламент Венесуэлы отправил Мадуро в отставку, но Верховный суд отменил это решение Официально полномочия президента Венесуэлы истекают в 2019 году.

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Верховный суд Венесуэлы обязал депутатов национального собрания не продолжать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро, поскольку это не предусмотрено Конституцией страны.

Об этом сообщает РБК.

Такое решение Верховный суд вынес после того как большинство депутатов признали Мадуро "оставившим свой пост в силу неисполнения своих обязанностей". При этом депутаты ссылались на положение ст. 233 Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. Депутаты проправительственной фракции заявили, что парламент не имеет полномочий голосовать по этому вопросу.

Суд также подтвердил свою позицию, выраженную еще в ноябре 2016 года, когда он принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования "политической ответственности" действующего президента.

Процедуру импичмента Мадуро парламент, где по итогам выборов в 2015 году большинство получила оппозиция, начал еще 23 октября 2016 года. Депутаты пригрозили отправить президента под суд за узурпацию власти и призвали армию не подчиняться ему. Оппозиционеры также приняли обращение в Международный уголовный суд с требованием начать дело в отношении судей Верховного суда и членов избирательной комиссии, которые, по их мнению, приняли сторону узурпатора.

Полномочия Мадуро истекают в 2019 году.

Напомним, в последние годы Венесуэла живет в состоянии жестокого экономического и политического кризиса. В 2015 и 2016 годах мировые СМИ неоднократно сообщали о дефиците в стране продуктов питания и базовых товаров народного потребления. В декабре парламент Венесуэлы принял декларацию, в которой официально возложил вину за кризис в стране на президента.

Несколько месяцев назад Национальный избирательный совет на неопределенный срок отложил референдум по вопросу импичмента Мадуро; переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве Ватикана также зашли в тупик.