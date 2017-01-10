Великобритания оставляет ЕС - однако не оставляет Европу, - посол Украины в Лондоне
Брексит будет определять внешне и внутриполитические приоритеты Великобритании на десятилетия.
Несмотря на Брексит Великобритания не самоустранится от "украинского вопроса".
Об этом в эксклюзивном интервью сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.
«На сегодняшний день я не вижу оснований говорить о том, что Великобритания самоустранится от «украинского вопроса»», - сказала посол.
По ее словам, за последние 25 лет отношения между странами переживали разные периоды, но четко показали, что украинско-британское партнерство "не является ситуативным, поскольку построено на прочных основах европейских ценностей».
Посол отметила, что Брексит будет определять внешне и внутриполитические приоритеты Великобритании на десятилетия.
В то же время «Британия оставляет ЕС - однако не оставляет Европу». «Конечно, будет не правильно говорить, что Брексит не сказался на повестке дня правительства Великобритании и его внешней политике. Вместе с этим развитие двусторонних отношений и заявления руководства страны свидетельствуют о том, что Украина не выбыла из повестки дня приоритетов Великобритании. Мы так же сильно чувствуем мощную политическую поддержку, даже несмотря на то, что Великобритания не участвует в нормандской формате», - сказала Галибаренко.
Она рассказала, что Великобритания предоставляет нашей стране существенную экспертную, финансовую и гуманитарную помощь, ориентированную на поддержку реформ в политической, административной, экономической, судебной и других сферах, а также, что очень важно, для преодоления последствий российской агрессии.
Что касается политического диалога с британской стороной, то в прошлом 2016 году состоялись шесть встреч и контактов на уровне президента Украины и премьер-министра Великобритании, а также глав внешнеполитических ведомств. Состоялся обмен визитами министров иностранных дел, более двадцати визитов на уровне депутатов. В сентябре Украина и что еще более важно освобожденные территории Донбасса посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании.
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Кроме того, Соединенное Королевство остается постоянным членом СБ ООН, Большой семерки, НАТО, Совета Европы. «Поэтому не стоит волноваться насчет курса на самоизоляцию. Великобритания является глобальным игроком и 6-й крупнейшей экономикой мира и при любом развитии событий такой курс будет сохранен», - считает дипломат.
Также только в прошлом году Украина получила более 30 млн фунтов стерлингов в виде технической помощи. Часть из этих денег направляется на поддержку работы, которую проводит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Кроме того, Великобритания приняла активное участие в подготовке украинских детективов НАБУ. Для работы в МИД и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины были отправлены британские советники.