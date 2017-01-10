Великобритания оставляет ЕС - однако не оставляет Европу, - посол Украины в Лондоне Брексит будет определять внешне и внутриполитические приоритеты Великобритании на десятилетия.

Плакат, агитирующий голосовать за выход из ЕС в Лондоне Фото: EPA/UPG

Несмотря на Брексит Великобритания не самоустранится от "украинского вопроса".

Об этом в эксклюзивном интервью сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

«На сегодняшний день я не вижу оснований говорить о том, что Великобритания самоустранится от «украинского вопроса»», - сказала посол.

По ее словам, за последние 25 лет отношения между странами переживали разные периоды, но четко показали, что украинско-британское партнерство "не является ситуативным, поскольку построено на прочных основах европейских ценностей».

Посол отметила, что Брексит будет определять внешне и внутриполитические приоритеты Великобритании на десятилетия.

В то же время «Британия оставляет ЕС - однако не оставляет Европу». «Конечно, будет не правильно говорить, что Брексит не сказался на повестке дня правительства Великобритании и его внешней политике. Вместе с этим развитие двусторонних отношений и заявления руководства страны свидетельствуют о том, что Украина не выбыла из повестки дня приоритетов Великобритании. Мы так же сильно чувствуем мощную политическую поддержку, даже несмотря на то, что Великобритания не участвует в нормандской формате», - сказала Галибаренко.

Она рассказала, что Великобритания предоставляет нашей стране существенную экспертную, финансовую и гуманитарную помощь, ориентированную на поддержку реформ в политической, административной, экономической, судебной и других сферах, а также, что очень важно, для преодоления последствий российской агрессии.

Что касается политического диалога с британской стороной, то в прошлом 2016 году состоялись шесть встреч и контактов на уровне президента Украины и премьер-министра Великобритании, а также глав внешнеполитических ведомств. Состоялся обмен визитами министров иностранных дел, более двадцати визитов на уровне депутатов. В сентябре Украина и что еще более важно освобожденные территории Донбасса посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании.

Кроме того, Соединенное Королевство остается постоянным членом СБ ООН, Большой семерки, НАТО, Совета Европы. «Поэтому не стоит волноваться насчет курса на самоизоляцию. Великобритания является глобальным игроком и 6-й крупнейшей экономикой мира и при любом развитии событий такой курс будет сохранен», - считает дипломат.

Также только в прошлом году Украина получила более 30 млн фунтов стерлингов в виде технической помощи. Часть из этих денег направляется на поддержку работы, которую проводит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Кроме того, Великобритания приняла активное участие в подготовке украинских детективов НАБУ. Для работы в МИД и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины были отправлены британские советники.