Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
ГлавнаяМир

Безработица в еврозоне упала до семилетнего минимума

Самый низкий показатель зафиксрован в Германии, самый высокий - в Греции.

Безработица в еврозоне упала до семилетнего минимума
Фото: EPA/UPG

Страны еврозоны удерживают уровень безработицы на показателе в 9,8 процента - рекордном минимуме с 2009 года, сообщает DW.

Уровень безработицы в Еврозоне удержался на низкой за последние семь лет отметке два месяца подряд - в октябре и ноябре 2016 года.

По его данным Европейского статистического ведомства Eurostat, уровень безработицы в среднем по всем странам еврозоны в этот период составил 9,8 процента. Это самый низкий показатель с июля 2009 года, передает агентство dpa.

В то же время Eurostat отмечает, что разница в показателях отдельных 19-ти странах Европейского валютного союза остается существенной. Германия в ноябре прошлого года в соответствии с европейскими стандартами обсчитала показатель в 4,1 процента безработных в стране, что стало самым низким показателем в Еврозоне. Самый высокий показатель уровня безработицы - в Греции, где в сентябре прошлого года он составил 23,1 процента.

Несмотря на общую тенденцию к сокращению, безработица растет в Эстонии, Италии и на Кипре.

В Европейском Союзе в целом уровень безработицы также сократился - до 8,3 процента. Это стало минимумом с февраля 2009 года, добавляет Eurostat. По его информации, в ЕС не имеют работы 20,4 миллиона человек.

Как сообщалось 4 января, деловая активность в еврозоне превысила прогнозы.

Новости по теме:

Тэги: безработица, Еврозона
Реклама

Читайте в разделе