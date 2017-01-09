Безработица в еврозоне упала до семилетнего минимума Самый низкий показатель зафиксрован в Германии, самый высокий - в Греции.

Фото: EPA/UPG

Страны еврозоны удерживают уровень безработицы на показателе в 9,8 процента - рекордном минимуме с 2009 года, сообщает DW.

Уровень безработицы в Еврозоне удержался на низкой за последние семь лет отметке два месяца подряд - в октябре и ноябре 2016 года.

По его данным Европейского статистического ведомства Eurostat, уровень безработицы в среднем по всем странам еврозоны в этот период составил 9,8 процента. Это самый низкий показатель с июля 2009 года, передает агентство dpa.

В то же время Eurostat отмечает, что разница в показателях отдельных 19-ти странах Европейского валютного союза остается существенной. Германия в ноябре прошлого года в соответствии с европейскими стандартами обсчитала показатель в 4,1 процента безработных в стране, что стало самым низким показателем в Еврозоне. Самый высокий показатель уровня безработицы - в Греции, где в сентябре прошлого года он составил 23,1 процента.

Несмотря на общую тенденцию к сокращению, безработица растет в Эстонии, Италии и на Кипре.

В Европейском Союзе в целом уровень безработицы также сократился - до 8,3 процента. Это стало минимумом с февраля 2009 года, добавляет Eurostat. По его информации, в ЕС не имеют работы 20,4 миллиона человек.

Как сообщалось 4 января, деловая активность в еврозоне превысила прогнозы.