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Папа Римский Франциск призвал преодолеть гуманитарный кризис на Донбассе

Папа поделился своими мыслями о мире и безопасности.

Папа Римский Франциск призвал преодолеть гуманитарный кризис на Донбассе
Фото: radiovaticana.va

Папа Римский Франциск призвал выполнять обязательства и преодолеть гуманитарный кризис в Донбассе. Об этом понтифик сказал во время встречи с дипломатическим корпусом в Ватикане, передает span> призвал выполнять обязательства и преодолеть гуманитарный кризис в Донбассе. Об этом понтифик сказал во время встречи с дипломатическим корпусом в Ватикане, передает Радио Ватикана.

"Составляю пожелание, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был подтвержден быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", - отметил Папа Римский в понедельник во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле.

Пожелания Папы были высказаны в контексте 100-летия окончания Первой мировой войны во время аудиенции с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле, где Папа делился своими мыслями о мире и безопасности.

Напомним, Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Сирии и Украины.

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Тэги: Ватикан, Папа Римский, Папа Римский Франциск
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