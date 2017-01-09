​Итальянское движение "Пять звезд" решило отказаться от евроскептицизма Многие сторонники обвинили движение "Пять звезд" в отказе от евроскептизцизма, а также в стремлении укрепить позиции в Европарламенте.

Беппе Грилло Фото: EPA/UPG

Итальянское оппозиционное движение "Пять звезд" выходит из фракции британского политика Найджела Фаража "Европа за свободу и демократию", объединяющей евроскептиков в Европарламенте (ЕП).

Об этом сообщил в своем блоге основатель и лидер итальянской партии Беппе Грилло.

В обращении к сторонникам он написал, что британская Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) Фаража, входящая во фракцию, после референдума о членстве Британии в ЕС "достигла своей политической цели". В связи с этим Грилло предложил депутатам движения "Пять звезд" перейти во фракцию Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), возглавляемую бывшим бельгийским премьером Ги Верхофстадтом.

Как отмечает The Local, многие сторонники обвинили движение "Пять звезд" в отказе от евроскептизцизма, а также в стремлении укрепить позиции в Европарламенте, где только фракционные партии имеют политический вес и получают финансирование от Брюсселя.

По словам Грилло, после слияния с АЛДЕ их фракция станет "третьей крупнейшей" в ЕП. Ранее он организовал в интернете голосование по вопросу смены фракции. За объединение с либеральными демократами проголосовали 78,5% респондентов (более 31,9 тыс. человек).

23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве состоялся плебисцит по вопросу выхода из Евросоюза. Победу с 51,9% голосов одержали сторонники Brexit.