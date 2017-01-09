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МИД осудил теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции

"Всплеск террористических актов является угрозой для всего цивилизованного мира".

МИД осудил теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции
Фото: korrespondent.net

МИД Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем быстрого и полного выздоровления раненым. Всплеск террористических актов, который наблюдается в последнее время, в очередной раз подчеркивает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с этим позорным явлением, которое является угрозой для всего цивилизованного мира", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они ни совершались.

Напомним, ранее сегодня смертник на грузовике въехал в полицейский пропускной пункт в Египте: погибли 10 человек, 22 пострадали.  Накануне два теракта произошли в Ираке. Кроме того, накануне в Иерусалиме террорист на грузовике въехал в военных: погибли четыре человека, 15 пострадали.  5 января  при нападении на здание суда в турецком Измире были ранены 11 человек.

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Тэги: Турция, Ирак, Израиль, Египет, теракты
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