В Лондоне из-за забастовки сотрудников метро возник транспортный коллапс Сотрудники лондонского метро выступают против снижения зарплат и сокращения рабочих мест.

Лондонское метро Фото: EPA/UPG

Восемь линий метро Лондона осуществляет работу в ограниченном режиме, центральные станции закрыты из-за забастовки сотрудников.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что сейчас в лондонском метро закрыты 133 станции, еще мимо 94 станций поезда проезжают без остановки.

Из-за возникновения угрозы давки были эвакуированы пассажиры станции Clapham Junction. На автобусных остановках тоже образовались огромные очереди, несмотря на то, что были запущены около 150 дополнительных автобусов.

Многие жители Лондона добираются на работу на велосипедах, потому что дороги перегружены автомобилями и другими видами транспорта.

Мэр города Садик Хан заявил, что забастовка была совершенно излишней и призвал сотрудников лондонского метрополитена решить проблему мирным путем.

Суточная забастовка сотрудников лондонского метро началась 8 января в 18.00 (20:00 по Киеву). Участники акции выступают против снижения зарплат и сокращения рабочих мест из-за установки автоматов выдачи билетов.

Напомним, в ноябре в Лондоне трамвай сошел с рельсов, погибли пять человек, десятки пострадали.