«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяМир

В Лондоне из-за забастовки сотрудников метро возник транспортный коллапс

Сотрудники лондонского метро выступают против снижения зарплат и сокращения рабочих мест.

В Лондоне из-за забастовки сотрудников метро возник транспортный коллапс
Лондонское метро
Фото: EPA/UPG

Восемь линий метро Лондона осуществляет работу в ограниченном режиме, центральные станции закрыты из-за забастовки сотрудников.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что сейчас в лондонском метро закрыты 133 станции, еще мимо 94 станций поезда проезжают без остановки.

Из-за возникновения угрозы давки были эвакуированы пассажиры станции Clapham Junction. На автобусных остановках тоже образовались огромные очереди, несмотря на то, что были запущены около 150 дополнительных автобусов.

Многие жители Лондона добираются на работу на велосипедах, потому что дороги перегружены автомобилями и другими видами транспорта.

Мэр города Садик Хан заявил, что забастовка была совершенно излишней и призвал сотрудников лондонского метрополитена решить проблему мирным путем.

Суточная забастовка сотрудников лондонского метро началась 8 января в 18.00 (20:00 по Киеву). Участники акции выступают против снижения зарплат и сокращения рабочих мест из-за установки автоматов выдачи билетов.

Напомним, в ноябре в Лондоне трамвай сошел с рельсов, погибли пять человек, десятки пострадали.

Новости по теме:

Тэги: Лондон, метрополитен, забастовка
Реклама

Читайте в разделе