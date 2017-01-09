Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка Близкий друг Клинтон рассказал, что экс-кандидат в президенты США сосредоточится на благотворительной деятельности.

Клинтон Фото: EPA/UPG

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за кресло мэра Нью-Йорка.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ее близкого друга политолога Ниру Танден.

"Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности - помощи детям и малообеспеченным семьям, - заявила Танден. - Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост - будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая".

Несколько дней назад таблоид New York Daily News со ссылкой на высокопоставленный источник в Демпартии сообщил, что Клинтон рассматривает возможность пойти на выборы мэра Нью-Йорка. Ее близкий друг Алан Патрикоф не исключил выдвижения политика на этот пост с учетом недовольства ряда высокопоставленных членов Демократической партии нынешним главой города - Биллом Де Блазио. В 2017 году должны пройти праймериз среди претендентов от Демпартии на эту должность, и Клинтон могла бы составить Де Блазио серьезную конкуренцию. По словам Патрикофа, в ближайшем будущем Хиллари могла бы стать "президентом какого-либо университета, общества помощи женщинам и детям, чего-нибудь международного или даже мэром Нью-Йорка".

Клинтон уступила своему основному сопернику - республиканцу Дональду Трампу

на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. При этом в штате Нью-Йорк бывший госсекретарь оказалась победителем.