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Смертник на грузовике въехал в полицеский пропускной пункт в Египте

Перед взрывом несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами.

Смертник на грузовике въехал в полицеский пропускной пункт в Египте
Архив
Фото: EPA/UPG

Смертник на заминированном грузовике въехал в пропускной пункт безопасности около полицейского участка на севере Синая в Египте. Погибли десять человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.

Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.

Мусоровоз, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, накануне в Иерусалиме террорист на грузовике въехал в военных. Погибли четыре человека, 15 пострадали.

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Тэги: полиция, Египет, теракты
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