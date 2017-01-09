Число жертв наводнения в Таиланде выросло до 21 человека По прогнозу синоптиков, дождливая погода на юге Таиланда продержится еще несколько дней.

Наводнение в Таиланде Фото: EPA/UPG

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 21 человека.

Об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает агентство Рейтер.

По словам главы ведомства Чатчая Промлерта, из-за проливных дождей под водой оказались более 330 тыс. домохозяйств, где проживает почти 960 тыс. человек, в 10 провинциях южного Таиланда. Вода размыла около 200 дорог и уничтожила почти 60 мостов. О пострадавших иностранцах не сообщалось.

Как отмечается, в некоторых регионах за последние сутки ситуация улучшилась. В провинции Накхонситхаммарат в понедельник вновь заработал аэропорт, закрытый из-за подтопления взлетно-посадочной полосы еще в прошлый четверг. Восстановлена также и работа аэропорта на острове Самуи, откуда ранее не могли вовремя вылететь сотни туристов.

В то же время популярный у туристов и дайверов архипелаг Пхи-Пхи в провинции Краби временно закрыт для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Такое решение приняло руководство национального парка, на территории которого расположены экзотические острова.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода на юге Таиланда продержится еще несколько дней. Кроме того, в Андаманском море и Сиамском заливе наблюдаются высокие волны. Метеорологи предупреждают об опасности новых наводнений, в том числе в популярных среди туристов провинциях Краби и Пхукет.

Дождливая погода, нетипичная для Таиланда в это время года, установилась на юге королевства с начала января. Кратковременные дожди наблюдаются также и в Бангкоке.

Напомним, ранее в январе на севере Германии объявили режим ЧП из-за урагана.