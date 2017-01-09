На севере Канады произошло землетрясение магнитудой 5,8
О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.
На севере Канады произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 балла.
Об этом сообщает сообщает Консульская служба Украины в своем Twitter.
"На севере Канады - землетрясение магнитудой 5,8 балла. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
На півночі #Канада - #землетрус магнітудою 5,8 балів. Наслідки уточнюються. https://t.co/YsKHbO99tw pic.twitter.com/T6v9uBU0Rp— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 9, 2017
Как информирует reportca.net, по данным Геологической службы США и службы землетрясений Канады, землетрясение магнитудой 5,8 возникло приблизительно в 89 км на юго-восток от инуитского поселения в Нунавуте.
Толчки возникли в 5:47 вечера, эпицентр землетрясения был расположен на водном пути пролива Барроу.
О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.
Напомним, в конце декабря в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.