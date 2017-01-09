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На севере Канады произошло землетрясение магнитудой 5,8

О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.

На севере Канады произошло землетрясение магнитудой 5,8
Архив
Фото: tsn.ua

На севере Канады произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Об этом сообщает сообщает Консульская служба Украины в своем Twitter.

"На севере Канады - землетрясение магнитудой 5,8 балла. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Как информирует reportca.net, по данным Геологической службы США и службы землетрясений Канады, землетрясение магнитудой 5,8 возникло приблизительно в 89 км на юго-восток от инуитского поселения в Нунавуте.

Толчки возникли в 5:47 вечера, эпицентр землетрясения был расположен на водном пути пролива Барроу.

О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в конце декабря в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.

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Тэги: Канада, землетрясение
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