На севере Канады произошло землетрясение магнитудой 5,8 О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.

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На севере Канады произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Об этом сообщает сообщает Консульская служба Украины в своем Twitter.

"На севере Канады - землетрясение магнитудой 5,8 балла. Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Как информирует reportca.net, по данным Геологической службы США и службы землетрясений Канады, землетрясение магнитудой 5,8 возникло приблизительно в 89 км на юго-восток от инуитского поселения в Нунавуте.

Толчки возникли в 5:47 вечера, эпицентр землетрясения был расположен на водном пути пролива Барроу.

О жертвах или пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, в конце декабря в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение.