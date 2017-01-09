Обама рассказал о своей недооценке влияния кибератак на США Уходящий президент США обеспокоен тем, что многие политики-республиканцы заявляют о своей симпатии к Путину.

Барак Обама Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама рассказал, что недооценил степень влияния хакерских атак и дезинформации на "открытые" процессы в стране.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

"Я недооценил степень влияния в новом информационном веке, в котором возможно, чтобы дезинформация, кибератаки и прочее имеют воздействие на наше открытое общество и наши открытые системы, чтобы вмешаться в наши демократические практики", - заявил Обама.

Он добавил, что если США "не будут бдительны, то иностранные государства смогут воздействовать на политические дебаты в США способами, которые не были доступны десять, 20, 30 лет назад".

Также Обама выразил обеспокоенность тем, что многие политики-республиканцы в США заявляют о своей симпатии к российскому президенту Владимиру Путину. "Этого не должно быть", - заявил Обама.

6 января спецслужбы США опубликовали открытую часть доклада, в котором утверждается, что Россия вмешивалась в выборы в США с помощью хакерских атак. В докладе утверждается, что Путин приказал начать кампанию по вмешательству в выборы.