Полиция Израиля назвала имя исполнителя теракта в Иерусалиме
Задержаны 9 подозреваемых, в том числе 5 членов семьи террориста.
Теракт в Иерусалиме
Водителем грузовика, наехавшего на группу военнослужащих в Иерусалиме накануне, оказался 28-летний Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.
Об этом говорится в заявлении израильской полиции в Facebook.
Также отмечается, что были задержаны девять подозреваемых. Пятеро из них - члены семьи Кунбара.
Накануне грузовик в Иерусалиме наехал на группу военнослужащих, когда те выходили из автобуса. Четверо человек погибли, еще 11 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Произошедшее квалифицировано как теракт.
Водитель грузовика был убит на месте.
Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал теракт в Иерусалиме с нападениями в Ницце и Берлине.