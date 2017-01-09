Полиция Израиля назвала имя исполнителя теракта в Иерусалиме Задержаны 9 подозреваемых, в том числе 5 членов семьи террориста.

Теракт в Иерусалиме Фото: EPA/UPG

Водителем грузовика, наехавшего на группу военнослужащих в Иерусалиме накануне, оказался 28-летний Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.

Об этом говорится в заявлении израильской полиции в Facebook.

Также отмечается, что были задержаны девять подозреваемых. Пятеро из них - члены семьи Кунбара.

Накануне грузовик в Иерусалиме наехал на группу военнослужащих, когда те выходили из автобуса. Четверо человек погибли, еще 11 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Водитель грузовика был убит на месте.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связал теракт в Иерусалиме с нападениями в Ницце и Берлине.