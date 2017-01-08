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Франция отразила 24 тыс. кибератак на оборонные объекты в 2016 году

Объектом нападения хакеров могут стать президентские выборы.

Франция отразила 24 тыс. кибератак на оборонные объекты в 2016 году
Жан-Ив Ле Дриан
Фото: EPA/UPG

Французские власти заявили, что в прошлом году во Франции было предотвращено в общей сложности 24 тысячи хакерских атак на оборонные объекты страны.

Как заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, число таких кибератак с каждым годом удваивается, и в нынешнем году объектом нападения хакеров могут стать президентские выборы, передает Би-би-си.

Ле Дриан, поставивший задачу по пересмотру мер кибербезопасности страны, предупредил: было бы верхом наивности полагать, что Франция застрахована от хакерских нападений, подобных тем, что произошли в США во время президентских выборов.

По его словам, за последние три года хакерские нападения заметно активизировались и представляют серьезную угрозу для инфраструктуры страны.

В интервью газете Le Journal du Dimanche Ле Дриан отметил, что Франции "не следует быть наивной" и что специалистам удалось предотвратить тысячи нападений из-за пределов страны, в том числе и на систему управления беспилотниками.

Предупреждения министра прозвучали на фоне недавнего доклада американской разведки, согласно которому Россия якобы была замешана в попытках оказать влияние на исход президентских выборов 2016 года в США.

В апреле 2015 года в результате мощного хакерского нападения на французский международный канал TV5 Monde был сорван прямой эфир этой телекомпании.

Изначально ответственность за атаку взяла на себя группировка "Кибер Халифат", связанная с так называемым "Исламским государством". Однако позже в ходе расследования выяснилось, что на самом деле за этим нападением стояли российские хакеры.

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Тэги: Франция, хакеры
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