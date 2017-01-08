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Второй теракт за день произошел в Багдаде

Жертвами стали семь человек.

Второй теракт за день произошел в Багдаде
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Фото: EPA/UPG

В восточной части столицы Ирака Багдад во второй половине дня в воскресенье, 8 января, произошел взрыв, жертвами которого стали семь человек, десятки получили ранения, сообщает Reuters.

Взрыв произошел на рынке, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Утром в этот день заминированный автомобиль взорвался на овощном рынке в шиитском районе города. Жертвами взрыва стали 13 человек, около 50 получили ранения.

Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

Ранее, 2 января, смертник подорвал бомбу на северо-востоке Багдада, тогда погибли по меньшей мере 35 человек. Взрыв произошел на одной из наиболее оживленных площадей в районе Мадинат-эс-Садр, который населяют преимущественно шииты. Среди погибших - трое полицейских. Количество раненых превысило 60 человек. По данным полиции, нападение устроил смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики "Исламского государства".

31 декабря местом террористической атаки также стал рынок в центре иракской столицы. Тогда в результате двух взрывов погиб 21 человек, более 40 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Тэги: Ирак, теракты
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