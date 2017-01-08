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В Иерусалиме террорист на грузовике въехал в военных

Погибли четыре человека, 15 пострадали.

В Иерусалиме террорист на грузовике въехал в военных
Фото: http://newsru.co.il

Террорист на грузовике въехал группу израильских военнослужащих в районе Старого города в Иерусалиме.

Как сообщает newsru.co.il со ссылкой на полицию, грузовик Mercedes выехал на тротуар и совершил наезд на военных, выходивших из автобуса.

В результате погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.

Водителя грузовика застрелили.

Свидетели происшествия говорят, что нет никаких сомнений в том, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь.

Напомним, 19 декабря в Берлине террорист на грузовике Scania въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара. Погибли 11 пешеходов, а также водитель, которого вместе с машиной захватил убийца. Террориста убили через несколько дней на территории Италии.

14 июля в Ницце террорист на грузовике въехал на заполненную людьми набережную, убив 86 человек. Убийца был застрелен на месте.

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Тэги: Израиль, теракты, Иерусалим
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