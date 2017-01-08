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ИГИЛ устроил теракт с 12 погибшими в Багдаде

Более 50 человек получили ранения.

ИГИЛ устроил теракт с 12 погибшими в Багдаде
Архив
Фото: EPA/UPG

На овощном рынке в шиитском районе столицы Ирака Багдад произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще более 50 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее, 2 января, смертник подорвал бомбу на северо-востоке Багдада, тогда погибли по меньшей мере 35 человек. Взрыв произошел на одной из наиболее оживленных площадей в районе Мадинат-эс-Садр, который населяют преимущественно шииты. Среди погибших - трое полицейских. Количество раненых превысило 60 человек. По данным полиции, нападение устроил смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики "Исламского государства".

31 декабря местом террористической атаки также стал рынок в центре иракской столицы. Тогда в результате двух взрывов погиб 21 человек, более 40 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Тэги: Ирак, теракты, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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