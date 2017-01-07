В Бразилии бабушка молилась эльфу из "Властелина колец"
Пожилая дама считала, что молится святому Антонию.
В Бразилии бабушка на протяжении многих лет ежедневно ошибочно молилась фигурке персонажа из "Властелина колец", сообщает ВВС-Украина.
Курьез обнаружила ее родственница Габриэла Брандао, написавшая об этом в Facebook. Сообщение получило тысячи лайков и распространений.
Пожилая дама считала, что молится святому Антонию, как оказалось - это был правитель Ривенделл Элронд.
Элронд - один из главных персонажей вымышленного британским писателем Джоном Р. Р. Толкином мира. В кинотрилогии "Властелин колец" персонажа сыграл актер Хьюго Уивинг.
Святой Антоний Падуанский - один из самых популярных святых католической церкви. Обычно его изображают с младенцем-Иисусом на руках.
Пожилая дама случайно перепутала фигурки Элронда и святого Антония.
"Это самая смешная вещь, что когда-то со мной случалась", - рассказала ее родственница изданию Buzzfeed.
По ее словам, после странной находки бабушка получила новую фигурку святого Антония - на этот раз правильную.
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