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Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США

Только дураки могут считать, что дружить с РФ плохо, считает Трамп.

Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность Россия больше уважать Соединенные Штаты, чем сейчас.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь. Только дураки могут считать, что это плохо! У нас достаточно проблем во всем мире без еще одной. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас. Обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить часть из многих крупных и актуальных проблем и вопросов в мире", - написал Трамп 7 января в Twitter.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств

вмешательства хакеров в выборы президента США.

"Разведка четко заявила, что нет никаких доказательств того, что хакерство повлияло на результаты выборов. Машины для голосования не трогали! Единственная причина обсуждаемого слома плохо защищенных (серверов - ред.) Демократического национального комитета заключается в том, что потери демократов были настолько велики, что они были полностью обескуражены", - заявил Дональд Трамп.

Вместе с тем, американская разведка в пятницу, 6 января, опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично отдавал приказ осуществить вмешательство в выборы президента США.

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Тэги: США, Россия, хакеры, Дональд Трамп, выборы президента США (2016)
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