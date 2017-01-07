Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США Только дураки могут считать, что дружить с РФ плохо, считает Трамп.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность Россия больше уважать Соединенные Штаты, чем сейчас.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь. Только дураки могут считать, что это плохо! У нас достаточно проблем во всем мире без еще одной. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас. Обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить часть из многих крупных и актуальных проблем и вопросов в мире", - написал Трамп 7 января в Twitter.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств

вмешательства хакеров в выборы президента США.

"Разведка четко заявила, что нет никаких доказательств того, что хакерство повлияло на результаты выборов. Машины для голосования не трогали! Единственная причина обсуждаемого слома плохо защищенных (серверов - ред.) Демократического национального комитета заключается в том, что потери демократов были настолько велики, что они были полностью обескуражены", - заявил Дональд Трамп.

Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.

Вместе с тем, американская разведка в пятницу, 6 января, опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично отдавал приказ осуществить вмешательство в выборы президента США.