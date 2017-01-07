Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США
Только дураки могут считать, что дружить с РФ плохо, считает Трамп.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность Россия больше уважать Соединенные Штаты, чем сейчас.
"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь. Только дураки могут считать, что это плохо! У нас достаточно проблем во всем мире без еще одной. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас. Обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить часть из многих крупных и актуальных проблем и вопросов в мире", - написал Трамп 7 января в Twitter.
Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
Ранее в воскресенье Трамп заявил, что разведка не нашла доказательств
вмешательства хакеров в выборы президента США.
"Разведка четко заявила, что нет никаких доказательств того, что хакерство повлияло на результаты выборов. Машины для голосования не трогали! Единственная причина обсуждаемого слома плохо защищенных (серверов - ред.) Демократического национального комитета заключается в том, что потери демократов были настолько велики, что они были полностью обескуражены", - заявил Дональд Трамп.
Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
Вместе с тем, американская разведка в пятницу, 6 января, опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично отдавал приказ осуществить вмешательство в выборы президента США.