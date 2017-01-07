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Умер бывший президент Португалии Мариу Суариш

Он скончался в больнице Красного Креста Лиссабоне в возрасте 92 лет.

Умер бывший президент Португалии Мариу Суариш
Фото: zap.aeiou.pt

В субботу в возрасте 92 лет скончался бывший президент Португалии Мариу Суариш, передает ВВС.

Суариш был основателем Социалистической партии Португалии и многие десятилетия оставался одним из влиятельнейших политиков своей страны. Его называли отцом современной демократической Португалии.

В разные годы после свержения диктатуры Салазара в апреле 1974 года он занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра и президента, а также депутата Европарламента.

Благодаря его дипломатическим усилиям на посту премьер-министра Португалия стала членом Единого экономического сообщества (ЕЭС), впоследствии преобразовавшегося в Евросоюз. Суариш был доставлен в больницу Красного Креста в Лиссабоне 13 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья и был помещен в отделение интенсивной терапии. По свидетельству медперсонала больницы, 25 декабря он впал в кому и уже не пришел в сознание.

Напомним, в сентябре в возрасте 95 лет умер бывший президент Италии Карло Чампи.  Бывший президент Израиля Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет.

В октябре умер первый президент Словакии Михал Ковач.

В ноябре в возрасте 90 лет скончался бывший президент Греции Константинос Стефанопулос и 90-летний лидер кубинской революции Фидель Кастро.

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Тэги: президент, смерть, Португалия
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