Стрельбу в аэропорту Флориды открыл ветеран войны в Ираке 26-летний Эстебан Сантьяго страдает психическим расстройством.

Фото: bbc.com

Стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл американского штата Флорида, в результате которой погибли пять человек, еще восемь получили ранения, открыл 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке, пишет "Би-би-си".

Нападавший открыл огонь около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала. По словам очевидцев, он шел вдоль лент выдачи багажа и стрелял в разбегавшихся людей, ничего не говоря. Сообщается, что нападавший сдался полиции, когда у него кончились патроны.

Молодой человек, одетый в футболку со "Звездными войнами", прилетел из Аляски. Пистолет и патроны лежали у него в багаже. Получив свою сумку, он в туалете достал пистолет и зарядил его.

Сантьяго - бывший член Национальной гвардии Аляски и Пуэрто-Рико. Он служил в Ираке с апреля 2010 года по февраль 2011 года, а закончил службу в августе 2016 года.

Сантьяго был уволен из Национальной гвардии Аляски за неудовлетворительную работу.

В ноябре Сантьяго пришел в офис ФБР в своем родном городе Анкоридж на Аляске. Он вел себя странно, и сотрудники бюро передали его местной полиции, которая в свою очередь отправила молодого человека на проверку психического состояния.

Тогда Сантьяго заявил агентам ФБР, что правительство США контролирует его разум и заставляет его смотреть видеоролики экстремистской группировки "Исламское государство".

Перелеты с оружием не запрещены законами США в том случае, если оно хранится в закрытом контейнере с твердыми стенками и сдается в багаж. Аналогичные правила действуют в отношении патронов.