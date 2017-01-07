Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
ГлавнаяМир

Стрельбу в аэропорту Флориды открыл ветеран войны в Ираке

26-летний Эстебан Сантьяго страдает психическим расстройством.

Стрельбу в аэропорту Флориды открыл ветеран войны в Ираке
Фото: bbc.com

Стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл американского штата Флорида, в результате которой погибли пять человек, еще восемь получили ранения, открыл 26-летний Эстебан Сантьяго, ветеран войны в Ираке, пишет "Би-би-си".

Нападавший открыл огонь около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала. По словам очевидцев, он шел вдоль лент выдачи багажа и стрелял в разбегавшихся людей, ничего не говоря. Сообщается, что нападавший сдался полиции, когда у него кончились патроны.

Молодой человек, одетый в футболку со "Звездными войнами", прилетел из Аляски. Пистолет и патроны лежали у него в багаже. Получив свою сумку, он в туалете достал пистолет и зарядил его.

Сантьяго - бывший член Национальной гвардии Аляски и Пуэрто-Рико. Он служил в Ираке с апреля 2010 года по февраль 2011 года, а закончил службу в августе 2016 года.

Сантьяго был уволен из Национальной гвардии Аляски за неудовлетворительную работу.

В ноябре Сантьяго пришел в офис ФБР в своем родном городе Анкоридж на Аляске. Он вел себя странно, и сотрудники бюро передали его местной полиции, которая в свою очередь отправила молодого человека на проверку психического состояния.

Тогда Сантьяго заявил агентам ФБР, что правительство США контролирует его разум и заставляет его смотреть видеоролики экстремистской группировки "Исламское государство".

Перелеты с оружием не запрещены законами США в том случае, если оно хранится в закрытом контейнере с твердыми стенками и сдается в багаж. Аналогичные правила действуют в отношении патронов.

Новости по теме:

Тэги: США, стрельба
Реклама

Читайте в разделе