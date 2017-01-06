Разведка США: российское вмешательство в выборы президента происходило по приказу Путина "Путин и его правительство отдают очевидное предпочтение Трампу".

Фото: EPA/UPG

Американская разведка в пятницу, 6 января, опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично отдавал приказ осуществить вмешательство в выборы президента США.

В нем сказано, что Россия давно пытается подорвать либеральный демократический порядок в мире, флагманом которого являются США, и ее вмешательство в выборы президента США в 2016 году - лишь одна из целого ряда операций. Но при этом она была проведена на качественно новом уровне по сравнению с предыдущими.

"Мы считаем, что российский президент Владимир Путин в 2016 году дал поручение осуществить влияние на президентские выборы в США. Целью России было подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США, очернить госсекретаря Клинтон и навредить ее шансам быть избранной и возможному президентству. Мы также считаем, что Путин и российское правительство отдают очевидное предпочтение избранному президенту Дональду Трампу", - сказано в докладе.

Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований четко уверены, что Путин и правительство РФ стремились помочь избранию Трампа. Агентство национальной безопасности также склоняется к этой мысли.

В докладе говорится, что, для того чтобы помочь Трампу, Россия активно использовала интернет. Были задействованы российские государственные ведомства, государственные СМИ, сторонние посредники, проплаченные "тролли" в социальных сетях. Кроме того, был совершен ряд хакерских атак, который привел к утечке информации в СМИ и WikiLeaks.

"Мы считаем, что Москва применит опыт, полученный в этой заказанной Путиным кампании против выборов президента США, для будущих вмешательств по всему миру, в том числе против союзников США и их избирательных процессов", - говорится в докладе.

Напомним, 29 декабря Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за вмешательство в выборы президента. В "черный список" попали, в частности, шесть граждан России, в том числе высшее руководство Главного разведывательного управления и два хакера.

Кроме того, США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов, а оставшимся - закрыть доступ до двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.