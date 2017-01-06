Трамп анонсировал "большое шоу" на своей инаугурации Трамп объявил о намерении провести первую большую пресс-конференцию на должности президента 11 января.

Дональд Трамп Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал "большое шоу" на своей инаугурации.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу", - написал Трамп.

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Также политик написал, что его главная соперница Хиллари Клинтон и демократы сдались еще до объявления результатов выборов, поскольку "увидели, что происходит в последние две недели и знали, что их ждет".

Трамп объявил о намерении провести первую большую пресс-конференцию на нынешней должности в следующую среду, 11 января.