Байден сообщил о "секретных" действиях США в ответ на российские кибератаки Вице-президент США выразил надежду, что о предпринятых секретных мерах не станет известно публично.

Джо Байден Фото: EPA/UPG

Вашингтон в ответ на российские кибератаки предпринял ряд мер, о которых не будет объявлено публично.

Об этом вице-президент Джо Байден сообщил в интервью PBS.

"Когда меня месяц назад спросили о нашем ответе на хакерские взломы, я ответил, что о каких-то наших действиях вы узнаете, а о каких-то нет. И были уже предприняты и те, и другие", - сказал Байден. Он напомнил о расширении санкций против России, в частности, о высылке дипломатов из США.

Вице-президент США выразил надежду, что о предпринятых секретных мерах не станет известно публично.

Комментируя подготовленный спецслужбами доклад о кибератаках на Демпартию США, Байден отметил, что у разведывательных служб есть подкрепленная "значительными доказательствами" уверенность, что "Россия предприняла попытку вмешаться в выборы в США". При этом, по словам вице-президента, доказательства того, что Россия пыталась устроить непосредственные фальсификации на выборах, отсутствуют.

В ходе интервью вице-президент также увидел "опасные" признаки в том, что избранный президента США Дональд Трамп выступал с критикой разведывательного сообщества в связи с расследованием российского вмешательства в выборы.

О подготовке доклада, посвященного причастности России к хакерским атакам, стало известно накануне. В Белом доме сообщили, что документ был передан президенту США Бараку Обаме. Открытая часть доклада будет опубликована на следующей неделе. Как рассказали источники СNN, в документе называются посредники со стороны России, передавшие Wikileaks украденную переписку Демпартии США.