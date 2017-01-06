Дутерте предложил флоту РФ швартоваться на Филиппинах "в любое время" Днем ранее посол РФ заявил о готовности Москвы поставить Филиппинам оружие.

Родриго Дутерте Фото: EPA/UPG

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что российские суда могут заходить в филиппинские порты "в любое время".

Об этом он сказал, посетив один из двух российских кораблей, которые зашли в Манилу на четыре дня, передает агентство Рейтер.

"Мы приветствуем наших российских друзей. В любое время вы можете швартоваться здесь, для учений, пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника для защиты", - заявил Дутерте.

Как отмечает агентство, заявление Дутерте прозвучало через день после слов посла России о готовности Москвы поставить Филиппинам оружие.

Кроме того, Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны. Ожидается, что в апреле Дутерте посетит Москву с официальным визитом.

Отметим, что Дутерте известен как ярый сторонник России. Так, в ноябре он заявил о готовности Филиппин выйти из МУС вслед за Россией.