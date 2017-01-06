Власти Малайзии после почти трех лет поиска прекратят поиски пропавшего рейса MH370 Крупнейшая в истории авиации поисковая операция результатов не дала.

Пропавший лайнер, нарисованный сочуствующими филиппинскими школьниками Фото: EPA/UPG

Операция по поиску пропавшего в 2014 году малазийского Boeing рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines закончится через две недели.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лая.

Согласно этой информации, поиски пропавшего рейса MH370 закончатся через две недели после того, как будет завершено обследование территории площадью в 120 тысяч квадратных километров, где, по мнению экспертов, упал самолет.

Подчеркивается, что скоро также выйдет заключительный доклад о поисковой операции, который будет доступен онлайн.

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Предположительно, лайнер потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, однако поисковая операция, которая стоила $135 млн и стала самой масштабной в истории авиации, результатов не дала.