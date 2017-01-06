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В Пакистане на железнодорожном переезде погибли 7 школьников

Еще 5 школьников находятся в критическом состоянии.

В Пакистане на железнодорожном переезде погибли 7 школьников
Архив
Фото: academic.ru

Власти Пакистана сообщили о гибели семерых школьников на железнодорожном переезде.

Как сообщает "Радио Свобода", дети погибли, когда поезд наехал на двух рикш. Авария произошла утром 6 января в городе Лодхран в центральной части Пакистана.

"Все жертвы были в возрасте от пяти до восьми лет, они ехали в школу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, еще пять школьников находятся в критическом состоянии.

По предварительным выводам следствия, рикши, очевидно, из-за сильного тумана недооценили скорость поезда, который направлялся в Карачи из восточного города Лахор.

Напомним, в середине декабря на индийско-пакистанской границе обстреляли школьный автобус: 1 убитый, 8 раненых.

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Тэги: дети, Пакистан, железнодорожная катастрофа
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