В Турции перевернулся школьный автобус, есть жертвы Причиной аварии называют гололед.

В турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, в результате чего погибли два человека, еще 42 получили ранения.

Как сообщает газета Daily Sabah, авария произошла в пятницу утром.

В автобусе находилось 44 ученика. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причиной аварии называют гололед.

"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перекинулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали 3 или 4 человека", - рассказала одна из пострадавших.

Как сообщалось ранее в пятницу, в ДТП под Харьковом погибли шесть человек, в том числе двое детей.