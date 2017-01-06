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Франция решила оставить экс-премьера Косово под стражей

Франция ожидает официального запрос на экстрадицию бывшего главы правительства Косово.

Франция решила оставить экс-премьера Косово под стражей
Рамуш Харадинай
Фото: klankosova.tv

Экс-премьер-министр Косово Рамуш Харадинай пока еще будет находиться под стражей во Франции.

Соответствующее решение принял апелляционный суд Франции, сообщает агентство Рейтер.

Ожидается, что Харадинай, командир одной из группировок во времена Косовской войны 1998-1999 гг., останется под стражей до той поры, пока Сербия не подаст официальный запрос на его экстрадицию.

Как сообщалось, Рамуш Харадинай непродолжительное время был премьер-министром Косово в 2004-2005 гг., когда этот автономный сербский край был фактическим протекторатом ООН, не подконтрольным Белграду. Во время Косовской войны 1998-1999 гг. он был одним из полевых командиров сепаратистской вооруженной группировки "Армия освобождения Косово".

Ранее на этой неделе его задержали во Франции по сербскому ордеру. Сербия обвиняет его в военных преступлениях против гражданских сербов во времена Косовской войны.

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Тэги: Франция, Косово
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