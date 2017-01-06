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"Исламское государство"

Лидеры ИГИЛ бегут из Ирака, - иракская армия

Командующий контртеррористическими войсками Ирака отметил "выдающуюся" роль международной коалиции в борьбе с ИГИЛ в Ираке.

Лидеры ИГИЛ бегут из Ирака, - иракская армия
Иракские военные
Фото: EPA/UPG

Руководство террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) вместе со своими семьями срочно покидает Ирак.

Об этом в интервью агентству Рейтер заявил генерал-лейтенант Талиб Шагхати, командующий контртеррористическими войсками Ирака.

"Наши разведывательные данные свидетельствуют, что лидеры ИГИЛ и их семьи бегут из Ирака", - сказал Шагхат.

При этом он отметил, что роль международной коалиции во главе с США в недавних успехах войск в Ираке является "выдающейся", а ИГИЛ распадается под этим давлением. "Террористы ИГИЛ разработали много планов, чтобы помешать нам, но они провалились. Мы смогли превзойти их и быстро освободить территории", - отметил генерал-лейтенант.

Напомним, что 17 октября иракская армия начала наступление на Мосул с востока и смогла быстро развить его, однако группировки, которые продвигались с севера и юга, продемонстрировали значительно более слабый прогресс, что на несколько недель застопорило операцию по освобождению города. ИГИЛ контролирует Мосул с лета 2014 года.

Как сообщалось накануне, международная коалиция ликвидировала четырех лидеров ИГИЛ в Сирии и Ираке.

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Тэги: Ирак, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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