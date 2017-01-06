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В Беларуси убили настоятельницу православного монастыря

Подозреваемую в убийстве удалось задержать.

В Беларуси убили настоятельницу православного монастыря
Фото: zaxid.net

В Беларуси убили настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря матушку Василисcу.

Об этом передает МЛЫН.by.

Убийство произошло вечером, 5 января, после вечерней службы. Управление Следственного комитета по Минской области сообщило, что подозреваемую в убийстве удалось задержать, передает БелТА.

"Убила настоятельницу Василиссу трудница - насколько мне известно, она болящий человек. Настоятельница ей очень помогла, обратила ее в веру, даже стала крестной мамой", - рассказал отец Сергий Лепин, пресс-секретарь Белорусского экзархата.

В связи с убийством было возбуждено уголовное дело. Задержанной подозраеваемой назначили психиатрическую экспертизу.

Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в Черниговской области. Преподавала в школе, затем стала сестрой милосердия. В 2004 году Василисса пиняла монашеский постриг и с того же года была настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря.

Напомним, в июне в Эстонии был жестоко убит православный священник.

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Тэги: Беларусь, убийство, монастыри
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