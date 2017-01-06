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Палата представителей США осудила резолюцию Совбеза ООН по Израилю

Решение осудить резолюцию поддержали 342 конгрессмена, против выступили 80.

Палата представителей США осудила резолюцию Совбеза ООН по Израилю
Палата представителей США
Фото: wikipedia.org

Нижняя палата Конгресса США осудила критическую в отношении Израиля резолюцию Совбеза ООН, на которую США не наложили вето.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Палата представителей США в четверг, 5 января, осудила недавнюю резолюцию Совета безопасности ООН, которая требовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За это решение проголосовали 342 конгрессмена, против - 80", - говорится в сообщении.

Как известно, в принятой 23 декабря 2016 года резолюции РБ ООН отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Украина.

США, несмотря на просьбу со стороны Израиля, в этот раз отошли от традиционной линии и не стали накладывать вето, а вместо этого воздержались.

Это была первая за последние восемь лет принятая резолюция СБ ООН, которая касается израильско-палестинского урегулирования. Проект документа был внесен Новой Зеландией, Малайзией, Венесуэлой и Сенегалом после того, как предыдущий аналогичный проект, поданный Египтом, был отозван под давлением Израиля и избранного президента США Дональда Трампа, который также призвал США наложить вето на резолюцию.

Напомним, что в ответ на поддержку Украиной резолюции СБ ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил об отмене официального визита украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль. Позже МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.

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Тэги: США, Израиль, Конгресс, Совбез ООН
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