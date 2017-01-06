Палата представителей США осудила резолюцию Совбеза ООН по Израилю Решение осудить резолюцию поддержали 342 конгрессмена, против выступили 80.

Палата представителей США Фото: wikipedia.org

Нижняя палата Конгресса США осудила критическую в отношении Израиля резолюцию Совбеза ООН, на которую США не наложили вето.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Палата представителей США в четверг, 5 января, осудила недавнюю резолюцию Совета безопасности ООН, которая требовала от Израиля прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За это решение проголосовали 342 конгрессмена, против - 80", - говорится в сообщении.

Как известно, в принятой 23 декабря 2016 года резолюции РБ ООН отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Украина.

США, несмотря на просьбу со стороны Израиля, в этот раз отошли от традиционной линии и не стали накладывать вето, а вместо этого воздержались.

Это была первая за последние восемь лет принятая резолюция СБ ООН, которая касается израильско-палестинского урегулирования. Проект документа был внесен Новой Зеландией, Малайзией, Венесуэлой и Сенегалом после того, как предыдущий аналогичный проект, поданный Египтом, был отозван под давлением Израиля и избранного президента США Дональда Трампа, который также призвал США наложить вето на резолюцию.

Напомним, что в ответ на поддержку Украиной резолюции СБ ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 24 декабря объявил об отмене официального визита украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль. Позже МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.