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На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками

К сбору яиц привлекли детей из местного детского сада.

На немецкий остров Лангеог в Северном море вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками.

Как сообщает Associated Press, предположительно, они находились в контейнере, которое во время шторма потеряло грузовое судно на пути в город Бремерхафен.

В обнаруженных на берегу яйцах находятся инструкции на кириллическом алфавите, отмечает AP.

Из опасений, что пластиковые игрушки могут навредить дикой природе, на побережье был организован сбор яиц. К нему привлекли детей из местного детского сада.

Напомним, в июне британский корабль перехватил российскую подлодку в Северном море.

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Тэги: Германия, курьезы
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