На Филиппинах убили лидера местного крыла ИГИЛ Силовикам удалось также арестовать трех сообщников преступника.

Филиппинский военный Фото: EPA/UPG

Спецслужбам Филиппин удалось нейтрализовать Моххамеда Джафара Магуида, лидера связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) филиппинской группировки "Ансар аль-Хилафах Филипинс" (АХФ).

Об этом сообщил глава полиции Филиппин Рональд Дела Роса, передает агентство Рейтер.

"Я убежден, что нам удалось сломать хребет боевиков "Ансар аль-Хилафах Филипинс", - сказал Дела Роса и объявил о гибели террориста.

Он добавил, что силовикам удалось также арестовать трех сообщников преступника, известного под прозвищем "Токбой". "Он признанный лидер ИГИЛ в регионе и был самым разыскиваемым человеком на юге страны", - отметил глава полиции.

Во время спецоперации у злоумышленников были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также ручная граната.

Как отмечает Рейтер, именно на группировку АХФ, присягнувшую на верность ИГИЛ, власти Филиппин возлагают ответственность за многочисленные теракты на юге страны.

Напомним, накануне Турция заявила о ликвидации полевого командира ИГИЛ в Сирии.