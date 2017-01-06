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На Филиппинах убили лидера местного крыла ИГИЛ

Силовикам удалось также арестовать трех сообщников преступника.

На Филиппинах убили лидера местного крыла ИГИЛ
Филиппинский военный
Фото: EPA/UPG

Спецслужбам Филиппин удалось нейтрализовать Моххамеда Джафара Магуида, лидера связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) филиппинской группировки "Ансар аль-Хилафах Филипинс" (АХФ).

Об этом сообщил глава полиции Филиппин Рональд Дела Роса, передает агентство Рейтер.

"Я убежден, что нам удалось сломать хребет боевиков "Ансар аль-Хилафах Филипинс", - сказал Дела Роса и объявил о гибели террориста.

Он добавил, что силовикам удалось также арестовать трех сообщников преступника, известного под прозвищем "Токбой". "Он признанный лидер ИГИЛ в регионе и был самым разыскиваемым человеком на юге страны", - отметил глава полиции.

Во время спецоперации у злоумышленников были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также ручная граната.

Как отмечает Рейтер, именно на группировку АХФ, присягнувшую на верность ИГИЛ, власти Филиппин возлагают ответственность за многочисленные теракты на юге страны.

Напомним, накануне Турция заявила о ликвидации полевого командира ИГИЛ в Сирии.

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Тэги: Филиппины, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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