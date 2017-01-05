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На противодействие российской агрессии США потратили более $3 млрд, - Керри

"Мы твердо отстаивали и поддерживали Украину", - отметил госсекретарь.

На противодействие российской агрессии США потратили более $3 млрд, - Керри
Джон Керри
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки были последовательны в поддержке своих союзников и партнеров в Европе на фоне угроз, которые возникли с началом агрессии Российской Федерации против Украины, и потратили на эту поддержку более $3 млрд.

Об этом на финальной пресс-конференции в четверг заявил государственный секретарь США Джон Керри, передает Укринформ.

"На трансатлантическом пространстве мы твердо отстаивали и поддерживали Украину и реагировали на российские провокации путем расширения поддержки наших союзников в Северной и Центральной Европе", - заявил глава Государственного департамента США.

Керри подчеркнул, что 3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую США потратили "для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону и гарантировать их безопасность".

Накануне американский сенатор Грэм упрекнул Трампа в том, что он не видит угрозы со стороны России.

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Тэги: США, Россия, Джон Керри, вторжение России в Украину
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