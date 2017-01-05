«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяМир

В центре Багдада взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль

Десять человек погибли, 21 получил ранения.

По крайней мере десять человек погибли, 21 получил ранения при взрыве в центре Багдада (Ирак).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на полицию сообщает, что в районе Баб аль-Муазам взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Как сообщалось, два взрыва, в результате которых погибли не меньше 25 человек, более 50 получили ранения, произошли в центре Багдада 31 декабря.

Более 30 человек погибли в результате теракта в Багдаде 1 января.

Новости по теме:

Тэги: Ирак, взрыв
Реклама

Читайте в разделе