В центре Багдада взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль
Десять человек погибли, 21 получил ранения.
По крайней мере десять человек погибли, 21 получил ранения при взрыве в центре Багдада (Ирак).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на полицию сообщает, что в районе Баб аль-Муазам взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Iraqi officials: Suicide car bombing kills 11 in Baghdad https://t.co/sJ5X8WjlsE #USNews #USRC #USNews pic.twitter.com/qt3tQSvvfU— U.S. Reality Check (@USRealityCheck) 5 января 2017 г.
Как сообщалось, два взрыва, в результате которых погибли не меньше 25 человек, более 50 получили ранения, произошли в центре Багдада 31 декабря.
Более 30 человек погибли в результате теракта в Багдаде 1 января.