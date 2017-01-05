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США внесли сына Усамы бин Ладена в перечень террористов

Хамзу бин Ладена назвал членом «Аль-Каиды» один из руководителей сети.

США внесли сына Усамы бин Ладена в перечень террористов
Хазма бин Ладен
Фото: novinovi.com

Соединенные Штаты Америки сообщили, что добавили в свой список террористов сына основателя исламистской сети «Аль-Каида» Усамы бин Ладена.

Как сообщили Государственный департамент и Министерство финансов США, Хамза бин Ладен объявлен «всемирным террористом», передает Радио Свобода.

Госдепартамент добавил, что Хамзу бин Ладена назвал членом «Аль-Каиды» один из руководителей сети.

В июле прошлого года от имени «Аль-Каиды» была обнародована аудиозапись, в которой, как полагают, Хамза бин Ладен угрожал США местью за ликвидацию его отца и обвинял Вашингтон в «подавлении мусульман».

Аналитики ранее предполагали, что Хамза бин Ладен, как полагают, младший сын Усамы бин Ладена, которому сейчас около 24-25 лет, возможно, готовится взять руководство «Аль-Каидой».

Усама бин Ладен был убит в 2011 году в ходе спецоперации американских военных в Абботтабаде (Пакистан). Местонахождение 25-летнего Хамзы бин Ладена на сегодняшний день неизвестно.

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Тэги: США, терроризм, борьба с терроризмом, Усама бин Ладен
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