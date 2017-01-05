Прокуратура Турции выдала ордер на арест 30 бизнесменов Бизнесменов подозревают в связях с Гюленом.

Фетхуллах Гюлен Фото: EPA/UPG

Прокуратура Турция выдала ордер на арест 380 предпринимателей, заподозренных в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Об этом сообщает euronews.

В рамках дела против Гюлена прокуратура Турции также намерена провести обыски в офисах и домах предпринимателей.

Власти обвиняют клерика в организации государственного переворота в июле 2016 года. В ходе путча погибли около 250 человек. Сам Гюлен все обвинения отвергает.

Как сообщалось накануне, в Турции на три месяца продлили режим ЧП.