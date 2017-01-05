"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяМир

Прокуратура Турции выдала ордер на арест 30 бизнесменов

Бизнесменов подозревают в связях с Гюленом.

Прокуратура Турции выдала ордер на арест 30 бизнесменов
Фетхуллах Гюлен
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Турция выдала ордер на арест 380 предпринимателей, заподозренных в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Об этом сообщает euronews.

В рамках дела против Гюлена прокуратура Турции также намерена провести обыски в офисах и домах предпринимателей.

Власти обвиняют клерика в организации государственного переворота в июле 2016 года. В ходе путча погибли около 250 человек. Сам Гюлен все обвинения отвергает.

Как сообщалось накануне, в Турции на три месяца продлили режим ЧП.

Новости по теме:

Тэги: Турция, аресты, бизнесмены
Реклама

Читайте в разделе