"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
ГлавнаяМир

Из-за заявлений Трампа Япония хочет ускорить подписание ЗСТ с ЕС, - СМИ

ЕС и Япония ведут переговоры относительно ЗСТ с 2013 года.

Из-за заявлений Трампа Япония хочет ускорить подписание ЗСТ с ЕС, - СМИ
Япония

Правительство Японии планирует ускорить переговоры с Евросоюзом с целью подписания соглашения о свободной торговле с блоком уже в этом году.

Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.

Отмечается, что японское правительство сейчас пытается ускорить переговоры с Брюсселем относительно ЗСТ из-за обеспокоенности относительно заявлений избранного президента США Дональда Трампа о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерство (ТТП), на которое Япония возлагает большие надежды.

ЕС и Япония ведут переговоры относительно ЗСТ с 2013 года, однако на пути к заключению соглашения еще остается много преград. Так, правительство премьер-министра Японии Синдзо Абе хочет, чтобы в ЕС отменили таможенные сборы для японских производителей автомобилей, тогда как ЕС требует снижения тарифов на сельскохозяйственную продукцию и полуфабрикаты.

Ранее Трамп заявил, что в первый же день он планирует сообщить о намерении выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которое является, по словам Трампа, "потенциальной катастрофой для США".

Новости по теме:

Тэги: США, Япония, торговые соглашения, Дональд Трамп
Реклама

Читайте в разделе