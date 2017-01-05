Из-за заявлений Трампа Япония хочет ускорить подписание ЗСТ с ЕС, - СМИ ЕС и Япония ведут переговоры относительно ЗСТ с 2013 года.

Япония

Правительство Японии планирует ускорить переговоры с Евросоюзом с целью подписания соглашения о свободной торговле с блоком уже в этом году.

Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.

Отмечается, что японское правительство сейчас пытается ускорить переговоры с Брюсселем относительно ЗСТ из-за обеспокоенности относительно заявлений избранного президента США Дональда Трампа о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерство (ТТП), на которое Япония возлагает большие надежды.

ЕС и Япония ведут переговоры относительно ЗСТ с 2013 года, однако на пути к заключению соглашения еще остается много преград. Так, правительство премьер-министра Японии Синдзо Абе хочет, чтобы в ЕС отменили таможенные сборы для японских производителей автомобилей, тогда как ЕС требует снижения тарифов на сельскохозяйственную продукцию и полуфабрикаты.

Ранее Трамп заявил, что в первый же день он планирует сообщить о намерении выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, которое является, по словам Трампа, "потенциальной катастрофой для США".