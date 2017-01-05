В турецком Измире прогремел взрыв у здания суда
После взрыва вооруженные люди вступили в перестрелку с полицией.
В турецком городе Измире перед зданием суда взорвался автомобиль, после чего туда ворвались несколько вооруженных людей.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Patlama anı. pic.twitter.com/Z5hYEc3SNh— KSK TV (@KSKTV) January 5, 2017
По данным издания, двое нападавших были убиты полицейскими. Кроме того, разыскивается третий участник атаки.
Не менее десяти человек получили ранения.
Напомним, ночью 1 января произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула. В результате атаки погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.
Накануне глава МИД Турции сообщил, что правоохранительные органы страны установили личность совершившего теракт, но не раскрыл деталей о нем.