В турецком Измире прогремел взрыв у здания суда После взрыва вооруженные люди вступили в перестрелку с полицией.

В турецком городе Измире перед зданием суда взорвался автомобиль, после чего туда ворвались несколько вооруженных людей.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, двое нападавших были убиты полицейскими. Кроме того, разыскивается третий участник атаки.

Не менее десяти человек получили ранения.

Напомним, ночью 1 января произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула. В результате атаки погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.

Накануне глава МИД Турции сообщил, что правоохранительные органы страны установили личность совершившего теракт, но не раскрыл деталей о нем.