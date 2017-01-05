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Возле стадиона в сирийской Латакии прогремел взрыв, есть жертвы

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В городе Джебла в сирийской провинции Латакия у стадиона взорвался заминированный автомобиль. Погибли 3 человека, 16 получили ранения.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Шеф местной полиции, между тем, сообщил, что ранены и убиты "множество мирных жителей".

В мае в Джебле и Тартусе, где расположена российская военно-морская база, произошла серия взрывов. Погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, ранее США обвинили режим Асада в нарушении режима прекращения огня.

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Тэги: Сирия, взрыв
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