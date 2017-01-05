Возле стадиона в сирийской Латакии прогремел взрыв, есть жертвы
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
В городе Джебла в сирийской провинции Латакия у стадиона взорвался заминированный автомобиль. Погибли 3 человека, 16 получили ранения.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Шеф местной полиции, между тем, сообщил, что ранены и убиты "множество мирных жителей".
#Breaking explosion reported in Jableh, south of the Russian airbase #Syria pic.twitter.com/QFAurVePmh— Michael Horowitz (@michaelh992) January 5, 2017
В мае в Джебле и Тартусе, где расположена российская военно-морская база, произошла серия взрывов. Погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Напомним, ранее США обвинили режим Асада в нарушении режима прекращения огня.