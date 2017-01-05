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МИД Турции заявил о кризисе доверия в отношениях с ЕС

Чавушоглу подчеркнул, что ухудшение отношений Турции и ЕС не выгодно ни одной из сторон.

МИД Турции заявил о кризисе доверия в отношениях с ЕС
Мевлют Чавушоглу
Фото: EPA/UPG

В Турции считают, что Евросоюз должен придерживаться открытого подхода к вопросу евроинтеграции Турции и принять в связи с этим конкретное решение.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

"К сожалению, между Турцией и ЕС существует кризис доверия. Брюсселю пора принять соответствующее решение и начать относиться к Анкаре честнее", - сказал Чавушоглу.

По его словам, в последнее время в ЕС опасаются ухудшения отношений с Турцией, с чем и связаны изменения в отношении ЕС к некоторым вопросам.

"Например, на заседании глав МИД стран ЕС министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц стал единственным, кто выступил против Турции", - сказал Чавушоглу. По словам министра, ухудшение отношений Турции и ЕС не выгодно ни одной из сторон.

Глава МИД отметил, что турецкий народ сегодня уже не поддерживает евроинтеграцию Турции, как раньше. "Это связано с отношением Брюсселя в отношении Анкары после попытки военного переворота 15 июля, а также с двойными стандартами ЕС относительно Турции", - сказал Чавушоглу.

Министр также призвал ЕС выполнить данные Турции обещания.

Соглашение об ассоциации между Турцией и Евросоюзом было подписано в 1963 году, а заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987-м. Переговоры о вступлении при этом начались только в 2005 году. За это время были согласованы 14 из 35 технических пунктов, которые турецким властям необходимо выполнить, чтобы достичь стандартов европейского сообщества. Еще 17 пунктов на данный момент заблокированы, а по четырем ведутся переговоры. Разногласия между Брюсселем и Анкарой, в частности, касаются позиции Турции по Кипру и нежелания многих европейских политиков видеть мусульманскую страну в союзе.

18 октября 2015 года Меркель пообещала Турции вступление в ЕС в обмен на соглашение по беженцам. Давутоглу со своей стороны тогда заявил, что Анкара рассчитывает на введение безвизового режима со странами-членами ЕС к июлю 2016 года. Он отметил, что соглашение о реадмиссии должно способствовать решению проблемы мигрантов.

В июле 2016 года ЕС исключил введение безвизового режима с Турцией в 2016 году. Брюссель потребовал, чтобы прежде Анкара выполнила нормативы, перечисленные в списке из 72 пунктов, при чем некоторые из них касаются внесения изменений в действующее законодательство Турции.

Кроме того, критику ЕС вызвала перспектива возвращения смертной казни в Турции. О вероятном введении высшей меры власти страны стали говорить после неудачной попытки военного переворота 15 июля.

15 августа Турция потребовала от ЕС отмены виз до конца октября.

В сентябре вице-премьер министр Турции Мехмет Шимшек заявил, что Турция провела все необходимые реформы для вступления в ЕС.

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Тэги: Турция, Евросоюз, дипломатические отношения
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