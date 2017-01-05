«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
ГлавнаяМир

Трамп предложит должность в Белом доме трижды уволенной участнице своего телешоу

Экс-участница шоу Трампа была активной участницей предвыборной кампании Трампа.

Трамп предложит должность в Белом доме трижды уволенной участнице своего телешоу
Омароса Манигол
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить должность в Белом доме бывшей участнице телешоу "Подмастерье", ведущим которого был сам миллиардер.

По данным агентства Associated Press, работа Омаросы Манигол (Omarosa Manigault) будет связана с участием общественности в работе администрации. Точной информации о ее будущих обязанностях, а также о названии самой должности, пока нет.

Манигол была активной участницей предвыборной кампании Трампа. Кроме того, она уже трудилась в американской администрации - в аппарате президента-демократа Билла Клинтона она работала в сфере подбора персонала, была сотрудницей Минторга, а также была ассистенткой в штате тогдашнего вице-президента Альберта Гора, сообщал в 2004 году журнал People.

Вскоре после запуска "Подмастерья" в 2004-м Трамп, ведущий шоу, "уволил" ее из программы. После перезапуска проекта Манигол возвращалась в шоу, однако еще дважды подверглась процедуре увольнения - в 2011 и 2013 годах.

Реалити-шоу "Подмастерье" было запущено на американском телеканале NBC в 2004-м. Участники боролись за право стать помощником Трампа (после 2015 года проект приостановили, поскольку республиканцу пришлось сосредоточиться на президентской гонке). Победитель программы получал право руководить одной из компаний Трампа и годовой оклад в $250 тыс. В 2017 году шоу "Подмастерье" возобновили (первый выпуск вышел в эфир 2 января). Ведет передачу актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация пройдет 20 января.

Новости по теме:

Тэги: США, Дональд Трамп
Реклама

Читайте в разделе