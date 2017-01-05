Трамп предложит должность в Белом доме трижды уволенной участнице своего телешоу Экс-участница шоу Трампа была активной участницей предвыборной кампании Трампа.

Омароса Манигол Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп намерен предложить должность в Белом доме бывшей участнице телешоу "Подмастерье", ведущим которого был сам миллиардер.

По данным агентства Associated Press, работа Омаросы Манигол (Omarosa Manigault) будет связана с участием общественности в работе администрации. Точной информации о ее будущих обязанностях, а также о названии самой должности, пока нет.

Манигол была активной участницей предвыборной кампании Трампа. Кроме того, она уже трудилась в американской администрации - в аппарате президента-демократа Билла Клинтона она работала в сфере подбора персонала, была сотрудницей Минторга, а также была ассистенткой в штате тогдашнего вице-президента Альберта Гора, сообщал в 2004 году журнал People.

Вскоре после запуска "Подмастерья" в 2004-м Трамп, ведущий шоу, "уволил" ее из программы. После перезапуска проекта Манигол возвращалась в шоу, однако еще дважды подверглась процедуре увольнения - в 2011 и 2013 годах.

Реалити-шоу "Подмастерье" было запущено на американском телеканале NBC в 2004-м. Участники боролись за право стать помощником Трампа (после 2015 года проект приостановили, поскольку республиканцу пришлось сосредоточиться на президентской гонке). Победитель программы получал право руководить одной из компаний Трампа и годовой оклад в $250 тыс. В 2017 году шоу "Подмастерье" возобновили (первый выпуск вышел в эфир 2 января). Ведет передачу актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Дональд Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация пройдет 20 января.