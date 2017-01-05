Маккейн назвал возможные кибератаки со стороны РФ "актом войны" Трамп подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак.

Джон Маккейн Фото: http://lenta.ru

Вероятные кибератаки со стороны России на политические организации США, которые могли повлиять на выборы президента, были "актом войны".

Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, передает Deutsche Welle.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - отметил он. Маккейн уточнил, что не имеет в виду что-то вроде "ядерной атаки".

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации, а именно это они делают, является актом войны", - заявил Маккейн.

При этом ранее избранный президент США Дональд Трамп подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак. Трамп в социальной сети Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы, 6 января. Политик предположил, что спецслужбам нужно больше времени для сбора доказательств.

Трамп также сослался на недавнее интервью Джулиана Ассанжа, в котором основатель Wikileaks утверждает, что взломать электронную почту представителей Демократической партии мог даже "14-летний подросток". Избранный президент США напомнил, что, по словам Ассанжа, специалисты Wikileaks не получали информации о взломах от российской стороны. Также Трамп объявил, что проведет 11 января в Нью-Йорке крупную пресс-конференцию. Как известно, его инаугурация состоится 20 января.