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В Турции уточнили национальность стамбульского стрелка

По версии турецких спецслужб, нападавших на ночной клуб в Стамбуле могло быть двое.

В Турции уточнили национальность стамбульского стрелка
Теракт в Стамбуле
Фото: EPA/UPG

Вооруженный мужчина, который расстрелял 39 человек в клубе Стамбуле 1 января, может быть уйгуром.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заместителя премьер-министра Турции Вейси Кайнака.

Кайнак сообщил, что власти Турции установили все связи и локации, в которых может находится нападавший. По его словам, нельзя исключать, что предполагаемый террорист покинул Турцию. Из-за этого будут проведены две операции, за рубежом и на территории Турции.  

Также, по словам Кайнака, нападающий действовал один, но у него могли быть помощники. При этом издание Hurriyet Daily News со ссылкой на данные спецслужб Турции сообщает, что нападавших на ночной клуб в Стамбуле могло быть двое. Издание отмечает, что предполагаемый террорист мог также сменить одежду в клубе, чтобы избежать преследования. Очевидцы также сообщают, что на клуб могли напасть два человека.

Издание также сообщает, что спецслужбы установили связи предполагаемого террориста с тремя семьями в Турции. Нападавший готовился к атаке на клуб около 15 дней в Стамбуле, и у него были связи в трех других городах Турции.

Ночью 1 января произошел теракт в одном из ночных клубов Стамбула. В результате атаки погибли 39 человек, еще около 70 человек получили ранения.

Накануне глава МИД Турции сообщил, что правоохранительные органы страны установили личность совершившего теракт, но не раскрыл деталей о нем.

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Тэги: Турция, Стамбул
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