США обвинили режим Асада в нарушении режима прекращения огня
В Госдепе подчеркнули постоянные нарушения перемирия со стороны сирийской армии.
Официальный Вашингтон обвинил режим президента Сирии Башара Асада в том, что он нарушает договоренность о прекращении боевых действий, обусловленных международными посредниками, для того, чтобы продолжать уничтожать оппозицию.
С соответствующим заявлением выступил в среду спикер Госдепартамента США Джон Кирби.
"Как мы уже увидели за последние 24-36 часов, режим злоупотребляет затишьем в боевых действиях для того, чтобы продолжать давить на оппозицию", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что это обычное поведение сирийского режима, когда любая договоренность о прекращении огня нарушается, иногда даже не начавшись.
"Это то, что происходит и в этом случае", - добавил Кирби.
Напомним, 31 декабря Совбез ООН единогласно поддержал резолюцию в поддержку введенного ранее в Сирии режима прекращения огня при посредничестве РФ и Турции.