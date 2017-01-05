США обвинили режим Асада в нарушении режима прекращения огня В Госдепе подчеркнули постоянные нарушения перемирия со стороны сирийской армии.

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Официальный Вашингтон обвинил режим президента Сирии Башара Асада в том, что он нарушает договоренность о прекращении боевых действий, обусловленных международными посредниками, для того, чтобы продолжать уничтожать оппозицию.

С соответствующим заявлением выступил в среду спикер Госдепартамента США Джон Кирби.

"Как мы уже увидели за последние 24-36 часов, режим злоупотребляет затишьем в боевых действиях для того, чтобы продолжать давить на оппозицию", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что это обычное поведение сирийского режима, когда любая договоренность о прекращении огня нарушается, иногда даже не начавшись.

"Это то, что происходит и в этом случае", - добавил Кирби.

Напомним, 31 декабря Совбез ООН единогласно поддержал резолюцию в поддержку введенного ранее в Сирии режима прекращения огня при посредничестве РФ и Турции.