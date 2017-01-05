Предложения Пинчука-Филипчука: можно ли договориться с Россией? Если в период «тесных дружеских объятий» ничего не получилось у большого друга России Януковича, то почему Пинчук-Филипчук и другие питают иллюзии, что договориться с Россией сейчас получится у них? Игорь Соловей , Руководитель отдела "МИР", LB.ua

Фото: censor.net.ua

История с украинскими предложениями по умиротворению России развивается практически ежедневно. Перед новым годом олигарх Виктор Пинчук на страницах американской «Wall Street Journal» предложил пойти на "болезненные компромиссы" с Россией ради мира на Донбассе – ради деоrкупации Донбасса и восстановления экономических отношений с РФ предложил Украине отказаться от вступления в НАТО и ЕС, а также снять с повестки дня вопрос Крыма.

Через несколько дней уже в прессе украинской бывший дипломат Василий Филипчук расширил эту концепцию, опубликовав свои «9 шагов к урегулированию конфликта с Россией».

Официальный Киев ответил им заявлением вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, а также колонкой замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева на страницах того же WSJ.

Инициатива Пинчука была ожидаемо раскритикована. Ему напомнили, что военная агрессия России против Украины началась как раз во время ее внеблоковости; и что евроинтеграция – не столько самоцель, сколько ориентир и «дорожная карта» для внутренних преобразований в стране;

Официальная позиция Украины словами Елисеева нарисовала три четкие «красные линии»: торговли территориями будь-то Крым или Донбасс не будет, никакие вибор на Донбассе «пока там есть российский сапог» невозможны в принципе, а также от евро и евроатлантической интеграции отказываться никто не будет.

"Компромиссы на условиях России - это неправильная политика. Один из тяжеловесов новой администрации США как-то сказал: "История учит, что слабость порождает зло”. Это никогда не вело ни к устойчивому миру, ни к спасению жизней. Наоборот, это всегда влекло большую агрессию и человеческие страдания", - заключил в своей статье Елисеев.

В принципе, на этом в заочной дискуссии можно было бы поставить точку. Однако стоит признать, что публикации Пинчука-Филипчука достигли определенной цели: они запустили в международное и украинское информпространство вирус самой возможности обсуждения капитуляции – теперь в Украине эта дискуссия перешла из разряда неприличных в разряд допустимых.

Хочется верить, что статьи Пинчука-Филипчука – это часть «многоходовочки» и пиар ход перед ланчом в Давосе – обозначив таким образом через СМИ тематику встречи, организаторы завлекают туда чиновников новой американской администрации (или того же Генри Киссинжера, который будет «связным» между США и Россией).

Если же это не так и оба преследуют другие интересы, то возникает вопрос в обоснованности надежд авторов этих воззваний умиротворить агрессора.

«Обіцянки-цяцянки»

Инициаторам капитуляции перед Россией хочется напомнить период после 2010 года, когда Москва на радостях победы Виктора Януковича на президентских выборах наобещала Киеву всяческих благ и кучу совместных проектов: начало строительства Керченского моста, совместный выпуск самолетов и кооперацию в других отраслях экономики, свободный доступ товаров в рамках Зоны свободной торговли СНД (в том числе и с равными условиями по цене на энергоносители). И даже обещали транслировать некоторые украинские телеканалы на территории РФ.

Но за все 4 года «братания» - вплоть до Революции Достоинства и бегства Януковича в Ростов, Москва ничего из обещанного, несмотря на столь сладкие речи, не выполнила. Мало того, Украина подписала унизительные Харьковские соглашения о продлении базирования ЧФ РФ еще на 25 лет – в обмен на странную систему скидок на газ. И когда через год после этого на пресс-конференции президента РФ автор этих строк спросил Дмитрия Медведева, как же возникла эта идея и кто был ее инициатором, то он ответил, что «это мы с Виктором Федоровичем придумали на даче». Видимо, речь идет о встрече «на троих» в усадьбе в Завидово – с участием Владимира Путина, который тогда временно заседал в правительстве.

Неоспоримое преимущество современной политической системы России – несменяемость власти: в отличие от западных стран Кремль не зависит от избирательного процесса в России и плюет с высоких башен на демократию. Путин просто «пересиживает» своих западных оппонентов, не без удовольствия наблюдая, как тех штормит накануне и в ходе каждых выборов-референдумов. А чем больше таких выборов (и неважно по какому поводу) у оппонентов – значит тем это лучше для спокойствия и будущего Путина.

Так вот: если тогда, в период «тесных дружеских объятий», ничего не получилось у большого друга России Януковича, то почему Пинчук-Филипчук и другие питают иллюзии, что договориться с Россией сейчас получится у них?

Элементарная логика и даже поверхностное знание России дают основание утверждать - Москва если добровольно и согласится «обменять Донбасс на Крым», то только при условии легализации там своих коллаборантов. Кремлю пытается сохранить контроль не только над оккупированной им территорией, но и инфицировать остальную Украину – связав в дальнейшем руки официальному Киеву по любым стратегическим вопросам.

Мало того, Кремль по доброй воле не подарит решение созданного им же конфликта ненавистной ему «киевской хунте». Поэтому Москва попытается привязать мир только к смене власти в Украине, подыгрывая и предоставляя пиар-бонусы нужным ему украинским политикам. И недавние статьи Пинчука-Филипчука (и будущие похожие материалы их последователей) как раз работают - сознательно или даже допустим несознательно, в интересах этой большой цели Кремля: уничтожить любое напоминание (тем более положительное) смены власти через революцию.

А во-вторых, разрушить Украину как «деструктивный центр влияния» на внутренние процессы в России. Особенность русского менталитета в том, что они уважают только сильных. Если же оппонент слаб, то его будут ломать – пока не заберут все. В нашем случае - не уничтожат государство Украина. Недавно об этом как раз проговорился многолетний «архитектор сепаратизма» в Украине депутат Госдумы Константин Затулин – он открытым текстом пообещал, что если Москве не удастся в течении 2017 года поменять в Украине парламент или президента, то тогда они снова могут запустить вооруженный сценарий.

Поэтому надо быть в выше мере наивным, чтобы верить нынешнему руководству России. Ее современное руководство и политическая система не может в принципе рассматриваться в качестве стороны каких-либо договоренностей. Ибо слова и дела Кремля постоянно идут вразрез – Россия не раз и не два своими действиями нарушала как обещания своего президента, так и государственные гарантии, в виде подписанных межгосударственных или международных договоров.

Вывод очевидный: спецслужбистсткой России Путина ни верить нельзя, ни тем более вести какие-то дела с ней – до тех пор, пока там не произойдет хотя бы смена власти.

Впрочем, нет худа без добра – у инфоркампании, стартовавшая статьей Пинчука, есть и положительный момент: может хотя бы она станет «финальным звонком» для Евросоюза, что Украина остается очень лакомым куском для России. И если ЕС максимально быстро не выполнит хотя бы свои же обещания (по безвизу и ассоциации), то такими своими действиями они стимулируют внутреннюю нестабильность в Украине. Не говоря уже о том, что Европа может снова потерять Украину.