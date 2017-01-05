Семья Обамы в пятницу устроит прощальную вечеринку в Белом доме
По предварительным данным, на вечеринку будет приглашен ряд звезд шоу-бизнеса.
Президент США Барак Обама в пятницу пригласит в Белый дом именитых гостей на вечеринку по поводу сложения полномочий главы государства.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
"Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама проведут прощальный вечер для самых близких друзей и основных доноров в пятницу", - пишет издание.
Ранее, в декабре, Обамы впервые выразили свое намерение собрать гостей, рассказав об этом во время интервью журналу People.
Пресс-служба Белого дома пока не обнародовала никакой информации по этому поводу. Как правило, администрация Обамы в подобных случаях удерживает все детали до последнего. Но несмотря на это, список приглашенных именитых гостей уже появился в СМИ.
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В частности, стало известно, что прощальную вечеринку посетят такие известные исполнители, как Бейонсе, Ашер, Стиви Уандер, рэпер Jay Z, актеры Сэмюэл Джексон и Брэдли Купер, режиссеры Джей-Джей Абрамс и Джордж Лукас. Кроме того, приглашение получила Опра Уинфри, известная как популярная ведущая ток-шоу, актриса и продюсер, а также другие известные личности.
"Если эта звездная тусовка будет следовать традиционным правилам Белого дома, их мобильные гаджеты останутся на входных воротах Белого дома, поэтому фото и видео в социальных сетях вряд ли появятся", - пишет издание.
10 января Барак Обама отправится в свой "домашний" штат Иллинойс, где выступит в Чикаго с прощальным обращением на посту главы государства.
Как сообщалось ранее, Обама произнес прощальную речь перед вооруженными силами США.