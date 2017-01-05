Обама произнес прощальную речь перед вооруженными силами США
Уходящий президент США призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами Дональду Трампу.
Президент США Барак Обама на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния, попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий.
Об этом сообщает DailyMail.
В своей речи Обама сказал, что для него не было "большей привилегии и большей чести, чем служить в качестве главнокомандующего величайшей армии в мире".
"Размышляя о проблемах, с которыми мы вместе сталкивались, и о тех, что еще впереди, я считаю, что одна из самых больших задач, стоящих перед нашими вооруженными силами - это сохранить высочайшее доверие, которое американский народ справедливо предоставил вам", - сказал Обама, обращаясь к военным.
"Мы никогда не должны колебаться с тем, чтобы действовать, когда это необходимо для защиты нашей страны, но мы также не должны никогда бросаться в войну, потому что это должно быть последней, а не первой мерой", - добавила она.
Обама также призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами США будущему главнокомандующему Дональду Трампу.
Как сообщает DailyMail, в ходе речи Обамы член почетного караула потерял сознание.
На мероприятии присутствовали министр обороны США Эштон Картер, вице-президент Джо Байден и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.
В ходе церемонии Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.
После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна, Данфорд вручил Обаме медаль армии США "За выдающиеся заслуги".
При этом Данфорд высоко оценил действия уходящего президента как Верховного главнокомандующего.
Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы в качестве президента США - его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бин Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных действий России.
Картер также похвалил Обаму за умелое руководство Вооруженными силами страны.
Ранее в январе Барак Обама заявил, что обратится к нации с прощальной речью 10 января. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома. Последнее официальное обращение к американцам Обама планирует совершить в Чикаго, штат Иллинойс. 20 января Барак Обама покинет пост президента США. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.