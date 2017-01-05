Обама произнес прощальную речь перед вооруженными силами США Уходящий президент США призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами Дональду Трампу.

Президент США Барак Обама на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния, попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий.

Об этом сообщает DailyMail.

В своей речи Обама сказал, что для него не было "большей привилегии и большей чести, чем служить в качестве главнокомандующего величайшей армии в мире".

"Размышляя о проблемах, с которыми мы вместе сталкивались, и о тех, что еще впереди, я считаю, что одна из самых больших задач, стоящих перед нашими вооруженными силами - это сохранить высочайшее доверие, которое американский народ справедливо предоставил вам", - сказал Обама, обращаясь к военным.

"Мы никогда не должны колебаться с тем, чтобы действовать, когда это необходимо для защиты нашей страны, но мы также не должны никогда бросаться в войну, потому что это должно быть последней, а не первой мерой", - добавила она.

Обама также призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами США будущему главнокомандующему Дональду Трампу.

Как сообщает DailyMail, в ходе речи Обамы член почетного караула потерял сознание.

На мероприятии присутствовали министр обороны США Эштон Картер, вице-президент Джо Байден и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

В ходе церемонии Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.

После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна, Данфорд вручил Обаме медаль армии США "За выдающиеся заслуги".

Фото: EPA/UPG Обаму награждают медалью

При этом Данфорд высоко оценил действия уходящего президента как Верховного главнокомандующего.

Фото: EPA/UPG Эштон Картер, Барак Обама, Джо Байден, Джозеф Данфорд

Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы в качестве президента США - его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бин Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных действий России.

Картер также похвалил Обаму за умелое руководство Вооруженными силами страны.

Ранее в январе Барак Обама заявил, что обратится к нации с прощальной речью 10 января. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома. Последнее официальное обращение к американцам Обама планирует совершить в Чикаго, штат Иллинойс. 20 января Барак Обама покинет пост президента США. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.