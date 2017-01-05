Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Нью-Йорке превысило 100 человек По последним данным, самой серьезной травмой оказалась сломанная нога.

Число пострадавших в результате схода поезда с рельсов в нью-йоркском Бруклине выросло до 103 человек.

Об этом сообщает CNBC.

Раненые были доставлены в больницы. Самой серьезной травмой в результате происшествия оказалась сломанная нога у одного из пассажиров поезда, отмечает ABC.

Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил, что один из рельсов "проткнул днище поезда". В этом поезде находились около 600 человек.

Поезд сошел с рельсов в терминале Atlantic в Бруклине, расположенном на железнодорожном пути Long Island Rail Road. Этот путь - самый загруженный в Северной Америке. Еженедельно поезда провозят по нему около 301 тыс. пассажиров.

В компании Metropolitan Transportation Authority, которая управляет железнодорожным путем, сообщили, что вызовут на допрос кондуктора поезда, проводника и инженера, передает CBS.

Напомним, в октябре 2016 года возле Нью-Йорка сошел с рельсов пассажирский поезд. 29 человек были госпитализированы с различными травмами, погибших не было.